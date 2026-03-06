Marți dimineață, în timp ce se întorcea de la moschee, Keita a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 68 de ani și a părăsit locul accidentului.

Victor Angelescu, anunț despre situația lui Keita: ”Din ce știu eu, nu cred că îi îngrădește dreptul la muncă!”

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid și acționar minoritar al giuleștenilor, a vorbit despre situația lui Kader Keita, fotbalistul reținut 24 de ore după ce a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 68 de ani, care traversa strada regulamentar.

Jucătorul Rapidului a plecat de la locul accidentului, care s-a produs în jurul orei 5:50, iar femeia a fost transportată de urgență la spitalul Floreasca.

Victor Angelescu a transmis că deocamdată clubul Rapid nu a luat o decizie cu privire la viitorul lui Keita, care va fi anchetat în stare de libertate. Oficialul Rapidului a precizat că problemele în care a intrat fotbalistul Ivorian nu îl vor împiedica să joace în perioada imediat următoare.

”Când vom avea o decizie legată de acest lucru o să anunțăm oficial. Până în acest moment, știți exact ce știm și noi, va fi investigat în libertate. L-am ajutat, i-am oferit avocat, vom vedea cum va decurge ancheta și ce se va întâmpla.

(n.r. Ar putea evolua în continuare sub acel control judiciar pentru Rapid?) Da, din ce știu eu, nu cred că îi îngrădește dreptul la muncă.

(n.r. Ați apucat să discutați cu el, cum se simte?) Am vorbit foarte puțin, că știți că până acum a fost cu avocații și investigația. Am vorbit foarte puțin cu el la telefon, dar nimic în detaliu”, a spus Victor Angelescu pentru PRO TV și Sport.ro.