Prima reactie a lui Dele Alli dupa ce hoti l-au batut si i-au jefuit casa! Ce mesaj a transmis atacantul lui Tottenham

Fotbalistul celor de la Tottenham, Dele Alli (24 de ani) a fost jefuit, amenintat cu cutitul si agresat de niste hoti care au intrat prin efractie in casa acestuia.

Miercuri dimineata, hotii au intrat in casa lui Alli, unde se mai aflau 4 persoane pe langa acesta: iubita sa, fratele sau si iubita acestuia si un prieten. Potrivit Daily Mail, niciuna dintre aceste 4 persoane nu a fost ranita, insa mijlocasul lui Tottenham s-a ales cu un pumn in figura.

Hotii au furat din casa fotbalistului bijuterii si ceasuri pretioase. Casa lui Dele Alli este supravegheata de camere video, iar imaginile au fost trimise la politie, care a deschis o investigatie.

Dupa acest incident, Dele Alli a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care le multumeste tuturor pentru sprijin.

"Va multumesc pentru mesaje. A fost o experienta oribila, dar suntem ok cu totii. Multumesc pentru sprijin", este mesajul transmis de Delle Alii pe retelele de socializare.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.