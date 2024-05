"Din păcate, sunt nevoit să renunţ la visul de a-mi reprezenta ţara la o mare competiţie, dar această zi va veni, sunt sigur, şi va fi foarte frumos", a scris Zaniolo pe contul său de Instagram, potrivit Agerpres.

Zaniolo (24 ani) suferă de o microfractură la piciorul stâng contractată luni, în etapa a 37-a din Premier League, la meciul cu Liverpool.

Atacantul italian, împrumutat de Galatasaray la Aston Villa, a fost selecţionat de 19 ori în echipa Italiei, având 2 goluri marcate.

???????????? Nicolò Zaniolo will miss Euro 2024 with Italy as yesterday he suffered a microfracture to his foot.

Aston Villa player on loan from Galatasaray will be out of the competition, confirmed. pic.twitter.com/Ff6Sd3CMgC