GEST SUPERB al lui Mourinho in lupta cu COVID-19! Antrenorul lui Tottenham ditribuie ladite cu legume pentru persoanele izolate

Jose Mourinho, antrenorul lui Tottenham, ajuta persoanele izolate in plina pandemie de coronavirus. Gestul portughezului inspira multa lume in a fi mai buna cu semenii.

Daca Premier League este oprit din cauza virusului care a lovit lumea si activitatea fotbalistica a luat o pauza, fiecare ajuta in felul sau pentru a combate pandemia si a reveni la normalitate.

"Jose a facut prima livrare saptamanala de produse de gradina proaspete chiar de la centrul de alimente de la stadionul nostru. Restul alimentelor vor fi distribuite de @HaringeyCouncil catre cei in nevoie.", a fost mesajul postat pe paginile lui Tottenham.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.

