Incepe competitia pentru Ianis! Tottenham a intrat in lupta cu Rangers si Lazio pentru semnatura mijlocasului roman! Anuntul de ultima ora al belgienilor

Imprumutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers expira in vara.

Ianis Hagi este imprumutat de Genk la Rangers, iar scotienii au optiune de cumparare pentru 5 milioane de euro.

Belgienii isi freaca deja mainile si mai mult ca sigur romanul nu se va intoarce la Genk. Publicatia Voetbal Belgie a dezvaluit astazi ca pe urmele internationalului roman se afla si Tottenham Hotspur, club din Premier League.

De asemenea, Glasgow Rangers are in continuare prim-planul pentru a definitiva transferul si nici Lazio nu a renuntat la un posibil transfer.

Ianis Hagi a ajuns la Genk in vara trecuta, cand belgienii plateau in schimbul sau 4 milioane de euro.

Din dorinta de a evolua mai mult, Ianis a fost trimis sub forma de imprumut la Rangers in iarna, pentru care a evoluat in 13 meciuri, reusind 3 goluri si 2 pase decisive.

Romanul este evaluat la 4.5 milioane de euro, conform Transfermarkt.