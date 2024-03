”Talie mondială!” Cine este ”unul dintre cei mai buni antrenori din lume”

Antrenorul ”orășenilor” este spaniolul Unai Emery, care a câștigat de patru ori UEFA Europa League cu Sevilla (13/14, 14/15, 15/16) și Villarreal CF (20/21).

Nicolo Zanioli a vorbit despre Unai Emery, despre care a spus că este unul dintre cei mai buni antrenori din lume, alături de Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) sau Jose Mourinho (liber de contract).

Unai Emery se află pe banca tehnică a celor de la Aston Villa din noiembrie 2022 și a bifat 70 de prezențe la cârma ”orășenilor”, unde a înregistrat o medie de 1.89 de puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

”Unai Emery este unul dintre cei mai buni antrenori din lume, la același nivel cu Pep Guardiola, Klopp sau Mourinho. Este adevărat, nu joc atât de mult.

Dar sunt sincer când spun că Emery este un antrenor de talie mondială”, a spus Nicolo Zaniolo pentru CorSport, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

