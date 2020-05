Son Heung-min face SENZATIE si in armata! Starul lui Tottenham a fost premiat pentru prestatiile sale 

Son Heung-min a profitat de suspendarea meciurilor din Premier League cauzata de pandemia de coronavirus pentru a-si indeplini stagiul militar obligatoriu.

Tinerii din Coreea de Sud sunt obligati sa faca aproape doi ani de armata, insa starul lui Tottenham a fost scutit datorita medaliei de aur cucerita cu echipa nationala a Coreei de Sud la Jocurile Asiatice din 2018.

Revenit in tara natala, Son si-a incheiat cu succes stagiul militar, in urma caruia a fost declarat unul dintre cei mai buni soldati din unitate. Atacantul lui Tottenham a primit si premiul pentru abilitatile de tragere cu o arma si dexteritate in alte domenii.

Sursa foto: The Sun

VIDEO - Son in actiune in Premier League: