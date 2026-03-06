Dacă vor trece de turci, tricolorii se vor lupta pentru un loc la Mondial cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Gabi Torje: ”Chiar dacă nu va juca titular, Stanciu e un plus!”

Mircea Lucescu a dezvăluit vineri lista preliminară a stranierilor convocați la meciul de baraj cu Turcia.

Gabi Torje a văzut lista preliminară a stranierilor și a remarcat prezența lui Nicolae Stanciu. Chiar dacă la Genoa a jucat destul de puțin, iar campionatul chinez nu a început încă, Torje este convins că prezența lui Stanciu va fi benefică pentru tricolori, chiar și în condițiile în care căpitanul echipei naționale nu va evolua ca titular.

”Surprize prea mari nu sunt! Radu Drăgușin, Stanciu, care revine și el după accidentarea de la convocarea trecută. Chiar dacă nu a început campioantul, Stanciu e căpitanul echipei naționale, a fost unul dintre oamenii importanți în ultima perioadă pentru echipa națională.

Chiar dacă nu va juca titular, faptul că e acolo în vestiar, pentru colegialitate și pentru ceea ce înseamnă echipa națională, e un plus”, a spus Gabi Torje la Digi Sport.

Ultima dată, Stanciu a jucat într-un meci cu AC Milan, pe 8 ianuarie, când a prins doar șapte minute pe teren și a ratat o lovitură de la 11 metri.