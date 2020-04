Jose Mourinho va livra alimente pentru persoanele izolate din cauza Covid-19! VIDEO cu managerul lui Tottenham direct din gradina! Ce spune despre gestul sau

Tottenham a anuntat joi ca Mourinho va livra voluntar in fiecare saptamana alimente pentru a ajuta persoanele izolate din cauza coronavirusului. Livrarile vor fi facute de la baza de pregatire a echipei din Londra, catre stadionul Tottenham Hotspur, care actioneaza ca un centru de distributie a alimentelor in timpul crizei.

"Acesta este o gradina din centrul nostru de pregatire care cultiva fructe si legume proaspete aici pentru restaurantul primei echipe. Acum, acest aliment este dus in centrul nostru de distributie a alimentelor de pe stadion, astfel incat sa poata fi oferit celor mai nevoiasi din comunitate. Incepand cu saptamana viitoare, imi voi oferi voluntar timpul pentru a ajuta in gradina si a duce aceasta mancare la stadion", a spus Jose Mourinho din gradina bazei sportive.

A message from the Head Coach...

???????? Jose will be volunteering his time to make weekly deliveries from our Training Centre to the food distribution hub at Tottenham Hotspur Stadium. ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/gfDALFWYxi