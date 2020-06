Tottenham, grav afectata de pandemie! Echipa lui Mourinho s-a imprumutat de o suma FABULOASA

Tottenham este unul dintre cluburile din Premier League grav afectate de pandemia de coronavirus.

Echipa antrenata de Jose Mourinho s-a vazut nevoita sa apeleze la un imprumut pentru a face fata dificultatilor financiare prin care trece. Astfel, clubul londonez s-a imprumutat de 175 de milioane de lire sterline, de la o banca de stat din Anglia, care a decis sa sprijine echipa.

In acest mod, echipa incearca sa se redreseze, desi aceasta suma este prea mica pentru a acoperi golurile financiare cu care se confrunta. Cele aproape 194 de milioane de euro nu reusesc sa acopere nici macar pierderile pe care clubul le are de pe urma deciziei oficialilor de a interzice prezenta fanilor la meciuri pe stadion.

Reamintim ca Premier League revine pe 17 iunie. Primul meci post-pandemie pentru baietii lui Mourinho este programat pe 19 iunie, pe teren propriu, in compania celor de la Manchester United. In acest moment, Tottenham este pe locul 8 in clasamentul din Premier League, avand 41 de puncte, de 2 ori mai putin decat liderul, Liverpool.