Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă

Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că în urmă cu șapte ani a avut o întâlnire cu Jose Mourinho la Londra, iar acesta i-a cerut un fundaș central.

În secunda doi, Giovanni Becali l-a propus la Chelsea pe Ionuț Nedelcearu, iar Mourinho și-a trimis "secundul" pentru a-l urmări într-un meci cu FCSB, însă mutarea a picat, oficialul lui Chelsea fiind nemulțumit de ce a văzut.

"Ce vrei să spun? Acum 7 ani mă duc la Londra, mă invită Mourinho la un meci, mâncăm cu echipa, cu staff-ul, le spunea ălora cine sunt eu, iar secundul lui, care era unul de a fost portar la Benfica, în știa pe Pițurcă, zice 'n-ai un fundaș central că îi am accidentați pe doi' și atunci eu am spus 'Jose, am unul la Dinamo îl cheamă Nedelcearu'.

Nedelcearu, la un pas de Chelsea

Mă întreabă când joacă și îi spun că peste 7 zile are derby cu Steaua (FCSB, n.r.) pe Arena Națională. Îl trimite pe secundul lui, îl așteptăm, mergem frumos la lojă, s-a terminat meciul, nu mai știu parcă a fost 1-1, au aruncat ăia flăcări în stânga, în dreapta, și în mașină îmi zice: 'Giovanni, până se refac fundașii ăia, du-te prin Franța și uită-te la un băiat de culoare, bine făcut, înalt și prezintă-i-l lui Mourinho și asta e'.

Ce răspuns mai frumos decât ăsta putea să-mi dea? Nedelcearu e la AEK Atena, joacă pentru primele două locuri, și el vrea să meargă la Crotone în Serie B, care între timp nu mai știu pe unde e. Ce pretenții să mai ai de la băieții ăștia? Și la AEK Atena juca titular în proporție de 90%. A vrut să se ducă la Crotone și pe bani mai puțini", a spus Becali, potrivit Fanatik.

Ionuț Nedelcearu se află în momentul de față sub contract cu Palermo, fiind transferat din poziția de jucător liber de contract după despărțirea de Crotone, în vara anului 2022.

Un milion de euro este cota de piață a fundașului central în vârstă de 28 de ani, potrivit site-urilor de specialitate.