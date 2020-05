Noi imagini cu Son inarmat si imbracat in haine de camuflaj! Cum se pregateste starul lui Tottenham in armata

Din articol Cele mai tari cinci goluri ale lui Son in Premier League

Son Heung-min a fost fotografiat in timp ce poarta o arma si participa la un antrenament alaturi de armata Coreei de Sud.

Starul lui Tottenham se afla in prezent la o baza din Seogwipo, pe insula Jeju, in largul coastei de sud a tarii sale de origine.

Fotbalistul a revenit in Coreea de Sud pentru a-si indeplini stagiul militar obligatoriu si la ultimul antrenament a invatat sa traga cu arma.

El a fost, de asemenea, expus gazelor lacrimogene, precum si la finalizarea unor exercitii chimice, biologice, radiologice si nucleare.

Jucatorii lui Tottenham au revenit la antrenamente, in numar restrans, insa Son mai are de asteptat pana sa isi incheie cele trei saptamani in armata. Pe 20 aprilie a inceput instructia starul sud-coreean.

