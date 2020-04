Barcelona ofera doi jucatori la schimb pentru un fotbalist de la Tottenham! Umtiti si Semedo pot pleca de pe Camp Nou

Barcelona vrea sa isi intareaasca echipa si cauta cele mai convenabile variante ca pret.

Barcelona ii ofera la Tottenham pe Samuel Umtiti si Nelson Semedo, la schimb pentru Tanguy Ndombele, potrivit Sky Sports News. Catalanii s-au interesat recent de mijlocasul care a venit la Tottenham vara trecuta in schimbul a peste 60 de milioane de euro.

Barcelona este afectata financiar de criza produsa de coronavirus si prefera sa nu cheltuie multi bani pe jucatori, de aceea prefera schimburile. Tottenham vrea sa isi consolideze apararea in aceasta vara, insa ramane de vazut daca jucatorii oferiti de Barcelona vor fi pe placul londonezilor.

Ndombele a avut un mic conflict cu antrenorul Jose Mourinho, deoarece jucatorul a fost atentionat ca are probleme cu kilogramele in plus. Se crede ca acest lucru l-a facut pe Ndombele sa isi doreasca sa plece la o alta echipa unde sa fie mai apreciat.

Barcelona are mare nevoie de un mijlocas pentru ca Rakitic este pe picior de plecare si nici Arturo Vidal nu pare ca va mai ramane. Ndombele are 23 de ani si se incadreaza in ceea ce cauta catalanii.

Ndombele a venit la Tottenham in vara trecuta, de la Lyon, si a strans 27 de meciuri in toate competitiile, fiind vazut ca un mijlocas de elita al fotbalului European.