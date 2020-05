"Am fluierat un penalty gresit, speram sa rateze Cristiano!" Unul dintre cei mai buni arbitri, despre decizia care a costat-o titlul pe Tottenham

Howard Webb este unul dintre cei mai renumiti arbitri din fotbalul mondial.

Retras din activitate in 2014, dupa o cariera de 25 de ani in arbitraj, Howard Webb a vorbit despre unul dintre momentele controversate ale carierei sale, la un meci din Premier League.

In 2009, Manchester United si Tottenham isi disputau titlul, cu Webb la centru, iar United era condusa cu 2-0 de Tottenham, moment in care arbitrul a fluierat un penalty inexistent.

"L-am vazut pe Carrick ca a ajuns primul la balon, apoi ca portarul lui Tottenham, Gomes l-a atins. A fost usor sa fluier. Asteptam protestele obisnuite pe care le vedem din partea fotbalistilor, insa nu ma asteptam la privirea umbrita a lui Gomes.

In cateva secunde am realizat ca am gresit, insa mi-am pastrat decizia. Nu stiam la ce am gresit, insa stiam ca nu este ceva bine. Voiam ca Ronaldo sa rateze penalty-ul", a afirmat Webb conform Marca.

Cristiano Ronaldo a transformat penalty-ul, iar Manchester United a intors scorul (5-2).

Controversa in finala Campionatului Mondial

Howard Webb a ramas in memoria spaniolilor dupa finala Campionatului Mondial din 2010, dintre Spania si Olanda, incheiata 1-0 pentru iberici. Englezul s-a aflat la centru si a ales sa ierte intrarea criminala a lui Nigel de Jong la Xabi Alonso.

La putin timp dupa acel meci, Webb si-a recunoscut eroarea.

VIDEO - Cele mai tari momente de la Campionatul Mondial din 2010: