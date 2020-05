Dele Alli, starul lui Tottenham, BATUT si amenintat cu un cutit in propria casa! Detalii SOCANTE: a fost jefuit in miez de noapte

Din articol Cele mai bune momente ale lui Dele Alli in Premier League

Ali (24 de ani), fotbalistul lui Tottenham Hotspur, a fost victima unui jaf ca in filme.

Internationalul englez a fost batut si amenintat cu cutitul in propria casa de doi hoti care au patruns prin efractie in interiorul locuintei.

Conform Daily Mail, talharii au intrat miercuri dimineata in casa lui Alli si l-au lovit cu pumnii in fata.

Alli se afla in casa impreuna cu iubita sa, dar si cu fratele si iubita acestuia.

Singurul care a fost vatamat a fost fotbalistul, care potrivit sursei citate are o leziune faciala minora.

Cei doi hoti au furat mai multe obiecte din casa, inclusiv bijuterii si ceasuri, inainte de a fugi.

In tot acest timp se spune ca victimele stateau in stare de soc la parterul casei.

Locuinta lui Alli este supravegheata video, iar materialele au fost transmise politistilor, care au deschis o ancheta.

"Politia a fost chemata miercuri, 13 mai, la aproximativ 00:35, fiind raportat un jaf la o adresa rezidentiala din Barnet. Doi barbati au intrat in proprietate si au furat mai multe obiecte inainte de a fugi. Un barbat ocupant al proprietatii a suferit o leziune faciala minora dupa ce a fost agresat. Nu a necesitat tratament la spital. Nu au fost facute arestari pana in acest moment, iar ancheta este in desfasurare", a declarat un purtator de cuvant al politiei, potrivit Daily Mail.

