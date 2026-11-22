Cântărețul a confirmat decesul fostului atacant și a oferit detalii despre modul în care acesta a fost descoperit. „Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu” , a spus Gheorghe Turda, potrivit ProSport .

Fostul fotbalist, care împlinise 76 de ani pe 1 septembrie, locuia de mai mulți ani în Canada. Acesta stătea într-un apartament închiriat de la un prieten al interpretului de muzică populară Gheorghe Turda .

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Cifrele unei cariere istorice la Dinamo

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început parcursul fotbalistic la Progresul București. A debutat în Divizia A pe 11 iunie 1969, la vârsta de 18 ani și 9 luni, fiind introdus pe teren de antrenorul Cornel Drăgușin.

Între 1969 și 1972, atacantul a marcat 20 de goluri în 95 de partide de campionat pentru Progresul, după care s-a transferat la CSM Reșița. Acolo, o „dublă” reușită într-o victorie cu 4-1 împotriva lui Dinamo i-a convins pe conducătorii „câinilor” să îl transfere.

Perioada 1973 – 1983 petrecută la Dinamo i-a adus patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982 și 1983) și o Cupă a României (1982). Dudu Georgescu rămâne și în prezent golgheterul absolut al clubului, cu 207 goluri înscrise în 260 de meciuri de prima ligă, la care se adaugă 17 reușite în 23 de partide din cupele europene.