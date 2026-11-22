Chiar dacă numărul înmatriculărilor a scăzut cu 8,4% față de octombrie 2025, Sandero continuă să fie cel mai vândut model Dacia și demonstrează că rămâne o alegere apreciată în Europa, chiar și în al șaselea an de la lansarea pe piață.

Dacia Sandero revine în fruntea clasamentului celor mai înmatriculate automobile din Europa, după ce a ocupat prima poziție în luna octombrie 2026. Modelul produs la Mioveni a înregistrat 17.846 de unități, potrivit profit.ro, reușind să depășească două nume importante din industria auto: Volkswagen Golf și Toyota Yaris Cross.

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Dincolo de această performanță, cifrele generale arată însă o perioadă dificilă pentru Dacia. În octombrie a înregistrat 44.792 de autoturisme în Europa extinsă, în scădere cu 14,3% comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Cele mai mari probleme se observă în segmentul SUV-urilor. Dacia Bigster a avut doar 5.189 de înmatriculări, cu 42% mai puține decât în octombrie 2025, în timp ce Duster a ajuns la 12.702 unități, înregistrând un recul de 10%.

Bilanțul primelor zece luni din 2026 confirmă tendința. Dacia a comercializat 447.361 de autoturisme în Europa extinsă, cu aproximativ 10% sub rezultatul din perioada similară a anului precedent.

Sandero rămâne liderul gamei, cu 181.477 de unități, urmat de Duster, cu 117.980, și Bigster, cu 68.523. Acesta din urmă păstrează o creștere de 42% față de 2025, fiind influențat și de faptul că nu a fost disponibil pe întreaga perioadă de comparație. În schimb, Jogger și Logan au pierdut 22,5%, respectiv 39%, în timp ce Spring s-a menținut aproape de nivelul anului trecut.

Astfel, Dacia se poate bucura de revenirea lui Sandero în vârful clasamentului european, însă scăderile înregistrate de restul gamei arată că producătorul de la Mioveni are în continuare provocări importante, mai ales pe piața SUV-urilor.