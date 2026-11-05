De când s-a transferat la München în vara anului 2023, căpitanul naţionalei Angliei a câştigat două titluri de campion al Germaniei, Cupa DFB şi două Supercupe Franz Beckenbauer.

Atacantul a marcat până acum 156 de goluri în 161 de meciuri oficiale, doborând recorduri atât pe plan intern, cât şi european, culminând cu desemnarea sa ca cel mai bun jucător din lume săptămâna trecută.

Harry Kane a reacționat, după ce a semnat un nou contract

„Mă simt ca acasă la FC Bayern. Iubesc clubul, suporterii şi oraşul München. Avem o echipă fantastică şi, în persoana lui Vincent Kompany, un antrenor fantastic. Sunt foarte mândru să fac parte din acest club.

Întreaga mea familie se simte foarte bine aici. Mi-am dorit foarte mult să rămân. Acum privesc cu încredere spre viitor şi îmi doresc să câştig multe alte titluri alături de acest club extraordinar”, a declarat Kane, scrie News.ro.

Pe lângă trofeele câştigate alături de FC Bayern, Kane a fost, de asemenea, golgheterul Bundesliga în fiecare sezon petrecut la acest club.

În plus, a fost desemnat Fotbalistul Anului în Germania în 2026 şi a câştigat de două ori Gheata de Aur ca golgheter al Europei, în sezoanele 2023/24 şi 2025/26.

Kane a condus echipa Angliei, în calitate de căpitan, la locul al treilea la Cupa Mondială din această vară, desfăşurată în Canada, Mexic şi SUA.