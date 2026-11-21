Echipa antrenată de Gian Piero Gasperini a ajuns la 36 de goluri marcate în primele 12 etape ale sezonului și a depășit-o pe Inter în clasament, având acum un avans de două puncte. „Roma (36 goluri) este prima echipă care marchează peste 35 de goluri după 12 etape în Serie A în ultimii 76 de ani. Ultimele formații care au reușit acest lucru au fost Inter, Milan (ambele 38) și Juventus (37), în sezonul 1950-1951” , au transmis statisticienii de la OptaPaolo.

Cel mai nou stadion din Premier League a fost construit într-un fost bazin portuar, umplut cu 480.000 de metri cubi de nisip. Hill Dickinson Stadium, arena lui Everton

„A fost convocat pentru că este băiatul lui Gică Hagi!” L-a distrus pe Ianis! „Sunt cel puțin cinci jucători peste el”

Donyell Malen a egalat un record vechi de 66 de ani

Pe stadionul „Ennio Tardini”, olandezul Donyell Malen a deschis scorul în minutul 39, iar gazdele au egalat prin Elphege, la nouă minute după pauză. Malen a readus-o pe Roma în avantaj în minutul 68, Mora a mărit diferența trei minute mai târziu, iar atacantul olandez a mai punctat de două ori pe final, în minutele 77 și 90, de fiecare dată din pasele lui Wesley.

Cu aceste patru reușite, Malen a ajuns la 26 de goluri în Serie A în anul calendaristic 2026 și a devenit abia al doilea fotbalist din istoria Romei care trece de borna de 25 de goluri într-un an. El a egalat performanța lui Pedro Manfredini din 1960 și mai are la dispoziție patru meciuri de campionat până la finalul anului pentru a rămâne singur pe primul loc. În actuala stagiune, olandezul are 15 goluri și 4 pase decisive în toate competițiile, dintre care 11 reușite în campionat.

Formația lui Cristi Chivu, care are nouă victorii, o remiză și o înfrângere în acest sezon, poate reveni pe locul secund duminică, dacă se va impune în deplasare împotriva Atalantei. Inter nu poate urca însă pe prima poziție în această rundă, deoarece liderul Lazio a câștigat acasă cu Lecce, scor 3-0, și are un avans de patru puncte.

Săptămâna viitoare, ambele formații revin în Liga Campionilor: Inter primește vizita lui Stuttgart, iar AS Roma se deplasează la Paris pentru meciul cu PSG. În etapa a 13-a din Serie A, echipa lui Chivu va juca acasă cu Genoa, Roma va evolua pe terenul Monzei, iar liderul Lazio va întâlni AC Torino în deplasare.