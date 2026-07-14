Vuskovic merge la Brighton, Van Hecke a fost transferat de Tottenham

Brighton& Hove Albion va plăti 54 de milioane de euro pentru transferul internaționalului croat Luka Vuskovic de la Tottenham. Este al doilea fundaș central pierdut de londonezi, în această vară, după ce l-au cedat pe Radu Drăgușin la Fiorentina.

Roberto De Zerbi îi mai are la dispoziție pe stoperii Ben Davies (33 de ani), Marcos Senesi (29 de ani / adus gratis de la Bournemouth), Cristian Romero (28 de ani), Kevin Danso (27 de ani), Jan Paul van Hecke (26 de ani / cumpărat de la Brighton, pentru 60 de milioane de euro), Micky van de Ven (25 de ani), Kota Takai (21 de ani / revenit după împrumutul al Borussia Monchengladbach) și Ashley Phillips (21 de ani). Practic, Tottenham și Brighton au făcut schimb de fundași centrali, "Pescărușii" rămânând și cu un surplus financiar de 6 milioane de euro, în urma rocadei Vuskovic - Van de Ven.

Vuskovic se trage dintr-o familie de fotbaliști

Luka Vuskovic (19 ani / 193 cm) este născut la Split și a jucat la Hajduk Split (2023, 2025), Radomiak Radom (2024 / împrumutat), Westerlo (2025 / împrumutat), Tottenham (2025) și Hamburger SV (2025-2026 / împrumutat. Este cotat la 60 milioane de euro, are selecții pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Croației și a debutat sub comanda lui Zlatko Dalic la reprezentativa de seniori, strângând 6 meciuri și un gol pentru "Vatreni" și fiind în lot pentru CM 2026.

Tatăl său, Danijel (45 de ani), a jucat ca fundaș pentru echipe ca Hajduk Split, Sibenik, Rijeka, Zadar sau Dugopolje și a fost timp de un deceniu antrenor la academia lui Hajduk Split. Fratele său, Mario (24 de nai), este fundaș la Hamburger SV. Bunicul său, Mario, a jucat pentru Hajduk Split, Go Ahead Eagles, Heerenveen și NK Omis, iar străbunicul Marko a jucat pentru Hajduk Split și a fost conducător al clubului. Verii săi, Moreno (23 de ani / SV Horn) și Vito (21 de ani / NK Rudes), sunt și ei fotbaliști, la fel ca unchiul Ronald.

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