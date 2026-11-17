Tehnicianul Vincent Kompany a revenit luni pentru a conduce antrenamentele echipei de fotbal Bayern Munchen, la câteva săptămâni după ce a fost diagnosticat cu meningită virală, scrie ziarul belgian Le Soir.

La ceva mai mult de trei săptămâni după ce s-a prăbuşit în timpul unui antrenament al echipei de rezerve a lui Bayern şi a fost transportat la spital, Vincent Kompany a condus din nou luni o şedinţă de pregătire a campioanei Germaniei.

Tehnicianul a fost prezent la şedinţa de după-amiază, de la care au lipsit mulţi jucători, plecaţi să se alăture echipelor lor naţionale.

Kompany s-a și accidentat atunci când i s-a făcut rău

În fotografiile publicate de ziarul Bild, Kompany apare purtând o haină de iarnă albă şi o orteză pentru braţ. El s-a rănit la umăr după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament al echipei de rezerve, pe 23 octombrie.

În timpul spitalizării sale, a fost diagnosticată o meningită virală. Rămâne neclar dacă această revenire la baza de antrenament înseamnă şi întoarcerea sa pe bancă la meciul de vineri, din Bundesliga, împotriva lui FC Koln, scrie Agerpres.

În urma problemei sale, Kompany a fost înlocuit de secundul său, Aaron Danks. Săptămâna trecută, fostul internaţional belgian a vizitat deja centrul de antrenament al clubului din Munchen pentru a urma un tratament şi a purta discuţii.