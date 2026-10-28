Paris Saint-Germain, campioana en titre a Franţei la fotbal, este interesată de serviciile brazilianului Estevao, jucătorul echipei Chelesa Londra, pe care ar dori să-l împrumute până la finalul sezonului, pentru a suplini absenţa georgianului Khvicha Kvaratskhelia, dezvăluite presa britanică.

Khvicha Kvaratskhelia (25 ani) va rata probabil restul sezonului, în urma unei grave accidentări la genunchiul drept, suferite în cursul meciului cu FC Barcelona din Liga Campionilor.

PSG vrea să-l transfere pe Estevao, de la Chelsea

Internaţionalul georgian a fost supus cu succes unei intervenţii chirurgicale în urma unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul drept, a anunţat marţi PSG, potrivit Agerpres.

Antrenorul Luis Enrique este mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie, însă doreşte mai multă forţă în ofensivă şi consideră că Estevao ar fi jucătorul potrivit să-l înlocuiască le Kvaraţhelia, parizienii dorind să-l recruteze pe brazilian în perioada de mercato din luna ianuarie.

Conform site-lui TeamTalk, discuţiile în care cele două cluburi au început deja, Chelsea solicitând condiţii specifice privind contractul, salariul şi timpul de joc al extremei sud-americane. Echipa londoneză este dispusă să accepte doar un împrumut fără clauză de cumpărare, crezând cu tărie că tânărul brazilian are încă un viitor strălucit pe termen lung pe Stamford Bridge.

De la sosirea antrenorului Xabi Alonso, Estevao nu a beneficiat de prea mult timp de joc, nefiind încă titular în niciun meci din actuala ediţie a Premier League.