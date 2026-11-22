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Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care va avea loc și FC Argeș - FCSB.

Surprizele lui Laurențiu Reghecampf din FC Argeș - FCSB

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la formația roș-albastră a adus inițial rezultate impresionante: trei victorii consecutive. Totuși, ceea ce a urmat a surprins, FCSB având în prezent o serie de trei înfrângeri.

Fanii echipei speră că pauza competițională a adus un suflu nou, iar modificările din ultima perioadă au produs șocul de care FCSB avea nevoie ca să performeze.

Primul test este în etapa a 16-a din SuperLiga, când formația patronată de Gigi Becali se va deplasa la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș.

Laurențiu Reghecampf s-ar fi decis asupra formulei de start. Potrivit Fanatik, Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou vor începe încă din primul minut. Totodată, Joao Paulo ar urma să facă parte din primul „11”.

Sursa amintită mai sus a expus că FCSB va aborda astfel duelul de la Mioveni: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Boutoutaou, Joao Paulo – Drăguș.