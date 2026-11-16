Echipa de fotbal care oferă cele mai mari salarii din lume! Real e pe 2, Man. City, PSG sau Bayern sunt mai jos

Campionatele mari de fotbal ale Europei nu mai domină atunci când vine vorba de legitimarea celor mai buni fotbaliști ai lumii, iar de câțiva ani trendul a început să fie și către zona arabă, unde șeicii aruncă foarte mulți bani pentru a putea aduce la echipele lor starurile.

Surpriză: Al Nassr, cele mai mari salarii din lume în fotbal

Astfel, o statistică interesantă ne arată că Al Nassr este formația care oferă cele mai mari salarii la ora actuală, depășind Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen sau PSG!

Pare greu de crezut, dar publicația Sports Stuff a publicat un top al cluburilor de fotbal care oferă cele mai mari salarii, iar totalul remunerațiilor anuale pe care le plătește Al Nassr se ridică la 350 de milioane de euro!

Pe locul 2 în această ierarhie se află Real Madrid, cu salarii anuale plătite în valoare totală de 280 de milioane de euro, iar Bayern Munchen, aflată pe locul 3, plătește 243 de milioane de euro.

Real Madrid și Bayern Munchen, pe podium în topul celor mai mari salarii oferite

Manchester City e abia pe locul 6, iar PSG e și mai jos, abia pe locul 10. Barcelona e pe poziția a 8-a, Interul lui Cristi Chivu e sub locul 10, dar încă un club din zona arabă se clasează în top 15. Al Hilal se situează pe poziția a 11-a.

Topul cluburilor de fotbal care oferă cele mai mari salarii:

1. Al Nassr – 350 de milioane de euro

2. Real Madrid – 280

3. Bayern Munchen – 243

4. Liverpool – 225

5. Arsenal – 222

6. Manchester City – 216

7. Manchester United – 213

8. Barcelona – 197

9. Tottenham – 190

10. PSG – 179

11. Al Hilal – 154

12. Inter Milano – 153

13. Chelsea – 152

14. Juventus – 133

15. Aston Villa – 132

Premier League, campionatul care oferă cele mai mari salarii din lume

Un raport făcut în 2019 arăta că Premier League (campionat care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1) ocupa prima poziție în rândul campionatelor de fotbal din lume care oferă cele mai mari salarii per total, la o diferență de 1.8 miliarde de euro față de La Liga, ocupanta locului 2.

Salariul mediu oferit în Anglia era cu aproape 1 milion de euro mai mare decât cel oferit în Spania. Interesant este că doar cinci campionate ofereau salarii medii de peste 1 milion de euro, toate fiind din Europa.

În toamna acestui an, cel mai scump și profitabil campionat de fotbal din lume, Premier League, a ajuns să ofere salarii de circa 13 - 15 milioane de euro la vârful piramidei salariilor.

Erling Haaland, peste 29 de milioane de euro/ an la Manchester City

Excepția care confirmă regula este atacantul norvegian, Erling Haaland, care domină detașat clasamentul financiar, obținând din partea clubului Manchester City o remunerație anuală de aproximativ 29,3 milioane de euro.

În topul primilor trei se mai regăsesc argentinianul Enzo Fernandez și olandezul Virgil van Dijk. Noul mijlocaș al „cetățenilor” va încasa la noua echipă puțin peste 15 milioane de euro, anual, sumă egalată de experimentatul apărător al ”cormoranilor”.

În top cinci, cu puțin sub pragul de 14 milioane de euro încasate per an se află ungurul Dominik Szoboszlai și portughezul Bruno Fernandes.

Arsenal, campioana în exercițiu, nu oferă decât un jucător în clasamentul celor mai bine plătiți zece jucători. Bukayo Saka primește anual circa 14 milioane de euro, sumă încasată și de Marcus Rashford, Alexander Isak, Ryan Gravenberch sau Phil Foden.