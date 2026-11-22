Cu toate acestea, parcursul dezamăgitor din ultima perioadă – cu doar trei victorii în 13 meciuri, culminând cu înfrângerea de ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Sheffield United – a determinat clubul să ia decizia dificilă de a efectua o schimbare” , a comunicat Watford.

Alessio a preluat postul în această vară, în urma unui proces amplu de selecție, și a condus echipa spre un început de sezon promițător, marcat de o victorie în prima etapă împotriva celor de la Southampton, precum și de rezultate de egalitate încurajatoare în fața echipelor West Ham și Wrexham.

Gruparea din Championship a fost interesată recent de serviciile fostului selecționer al României, după cum a notat inclusiv BBC . Watford ar putea începe astfel negocierile cu Edi Iordănescu pentru a numi un nou antrenor principal.

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Edi Iordănescu, nerăbdător să antreneze: „Până în decembrie cel târziu”

Edi Iordănescu a vorbit despre posibilitatea de a reveni pe banca unei echipe în perioada următoare. Fostul selecționerul al naționalei României a fost întrebat despre viitorul său, despre care s-a scris că ar putea avea legătură cu Watford.

Edi Iordănescu nu a oferit foarte multe detalii legate despre o posibilă ofertă venită dinspre Championship, dar a spus că vrea să revină pe banca unei formații până la finalul acestui an.

„(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții.

Referitor la posibilele oferte, chiar nu vreau să le comentez, fiindcă nu e genul meu. S-a scris foarte mult. Eu ce pot să spun este că, atunci când va fi ceva concret, presa noastră va afla, fiindcă eu tot timpul am fost deschis, am comunicat și am arătat foarte mult respect.

Dar multe speculații care au apărut nu îmi fac bine nici mie, întrucât lumea tinde să interpreteze greșit deciziile mele sau eventualele posibilități pe care le-aș refuza. Eu mi-aș dori ca până în iarnă, până în decembrie cel târziu, să fiu din nou în activitate”, a declarat Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.

﻿Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.