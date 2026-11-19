Vincent Kompany revine pe banca lui Bayern! Ce a spus după ce a leșinat la antrenament

După o lună de absenţă forţată, Kompany este optimist: „De fapt, pot spune că sunt într-o stare de sănătate foarte bună, pentru că am făcut o mulţime de teste. Sper că totul va reveni rapid la normal. Sunt recunoscător pentru tot sprijinul pe care l-am primit, încă din primele zile, chiar şi din primele ore. Vreau să privesc înainte. A fost un proces lung şi a venit momentul pentru următorul pas”, a declarat el în timpul unei conferinţe de presă care a durat puţin peste o jumătate de oră.

Suferind de o infecţie virală la mijlocul lunii octombrie, Vincent Kompany s-a prăbuşit după o sesiune de antrenament, vineri, 23 octombrie, şi a fost spitalizat timp de cinci zile pentru a se stabili cauza.

Testele au relevat o infecţie virală, meningită, iar antrenorul belgian în vârstă de 40 de ani a putut părăsi clinica miercuri, 28 octombrie, pentru a-şi continua recuperarea cu odihnă şi reabilitarea umărului stâng, pe care l-a dislocat când a leşinat.

Pe 10 noiembrie, tehnicianul s-a întors la centrul de pregătire al lui Bayern Munchen şi, săptămâna aceasta, după pauza internaţională, a condus primele sale sesiuni de antrenament în vederea meciului din etapa a 10-a din Bundesliga, de vineri, acasă, împotriva lui FC Koln, scrie News.ro.