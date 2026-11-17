Cele două reprezentative se vor întâlni pe ”Bilino Polje”, în ultima rundă din faza grupelor UEFA Nations League. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Anunț categoric înainte de Bosnia - România: ”Cel mai mare transfer din istoria țării!”

Presa bosniacă a anunțat că în iarnă se poate concretiza ”cel mai mare transfer din istoria țării”, cu fotbalistul în vârstă de 19 ani de la Juventus, Kerim Alajbegovic, actor principal.

Publicația slobodna-bosna.ba a scris că atacantul a jucat excelent contra Suediei și că a fost urmărit în tribune de o serie de scouteri de la cele mai mare cluburi din Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede pe VOYO.

”Vedetele din Suedia au fost parțial furate de Alajbegovic al nostru”, au mai scris bosniacii.

De asemenea, sursa anterior menționată a punctat și că Chelsea și Manchester United sunt două echipe din Premier League care au pus ochii pe bosniacul cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Născut la Koln, Alajbegovic este produs de FC Koln, dar a trecut și pe la Academia lui Bayer Leverkusen, club pentru care a activat la U17, U19 și la prima echipă. Fotbalistul a mai jucat și la Salzburg, iar din vara lui 2026 este legitimat la Juventus.

Cifrele lui Kerim Alajbegovic