Paris FC - Angers, de la ora 16:00

Paris FC traversează un sezon bun și a obținut șase victorii în primele zece etape. Formația din capitală are un parcurs solid pe teren propriu, cu patru succese în cinci partide, și speră să continue seria rezultatelor pozitive.

Angers se află la polul opus. Oaspeții au ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie și sunt implicați în lupta pentru evitarea retrogradării.

Lorient - Rennes, de la ora 18:15

Lorient a câștigat trei dintre ultimele cinci meciuri și se apropie de jumătatea superioară a clasamentului. De cealaltă parte, Rennes a pierdut trei dintre ultimele patru partide și traversează o perioadă dificilă, în special în deplasare.

Olympique Marseille - Le Mans, de la ora 21:45

Marseille este în formă excelentă, cu cinci victorii consecutive în Ligue 1, și vrea să continue lupta pentru primele locuri. Le Mans, nou-promovată, nu a mai câștigat de cinci etape și se află aproape de zona retrogradării.