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Nebunie curată aseară în meciul Viking - Bayern Munchen din Champions League, cu românul David Podar-Știube (16 ani) pe banca de rezerve a bavarezilor alături de Manuel Neuer!
Bayern a fost condusă cu 2-0 de Viking (Gianni Stensness '2, Peter Christiansen '38), a revenit senzațional pentru 3-2 (Harry Kane '54 - din penalty și '60, Luis Diaz '71) și, după eliminarea lui Michael Olise ('74), a fost egalată în minutul 90 (Herman Haugen), 3-3 scor final!
Podar-Știube, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a fost convocat în premieră la un meci de Champions League, după ce cu câteva ore înainte fusese integralist în partida din UEFA Youth League, Viking - Bayern 2-0.
”David a aflat în ziua meciului că va merge la prima echipă!
După-amiaza a jucat în Youth League, apoi a fost chemat pentru partida din Champions League, a făcut joncțiunea cu lotul mare, a primit camera lui la hotelul unde era cazată echipa de seniori.
Și la meci a stat pe bancă chiar lângă Manuel Neuer, care nu a jucat pentru că era accidentat (n.r. - portarul titular al lui bayern a fost Jonas Urbig)”, au declarat pentru Sport.ro apropiații tânărului fotbalist.
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