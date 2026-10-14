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Nebunie curată aseară în meciul Viking - Bayern Munchen din Champions League, cu românul David Podar-Știube (16 ani) pe banca de rezerve a bavarezilor alături de Manuel Neuer!

Bayern a fost condusă cu 2-0 de Viking (Gianni Stensness '2, Peter Christiansen '38), a revenit senzațional pentru 3-2 (Harry Kane '54 - din penalty și '60, Luis Diaz '71) și, după eliminarea lui Michael Olise ('74), a fost egalată în minutul 90 (Herman Haugen), 3-3 scor final!

Podar-Știube, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a fost convocat în premieră la un meci de Champions League, după ce cu câteva ore înainte fusese integralist în partida din UEFA Youth League, Viking - Bayern 2-0.

”David a aflat în ziua meciului că va merge la prima echipă!

După-amiaza a jucat în Youth League, apoi a fost chemat pentru partida din Champions League, a făcut joncțiunea cu lotul mare, a primit camera lui la hotelul unde era cazată echipa de seniori.

Și la meci a stat pe bancă chiar lângă Manuel Neuer, care nu a jucat pentru că era accidentat (n.r. - portarul titular al lui bayern a fost Jonas Urbig)”, au declarat pentru Sport.ro apropiații tânărului fotbalist.

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