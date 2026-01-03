Fereastra de mercato din iarna lui 2026 s-a deschis oficial pe 1 ianuarie, iar cluburile din Bundesliga au la dispoziție o lună pentru a-și ajusta loturile înaintea părții decisive a sezonului.



Bayern Munchen a făcut primul transfer al iernii



Campioana Germaniei a confirmat împrumutul atacantului gambian Bara Sapoko Ndiaye, în vârstă de 18 ani, de la Gambinos Stars Africa.

Jucătorul a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026 și va face parte din lotul primei echipe pregătite de Vincent Kompany.



„Bayern l-a transferat sub formă de împrumut pe atacantul Bara Sapoko Ndiaye, de la Gambinos Stars Africa. Jucătorul în vârstă de 18 ani a primit un contract valabil până la 30 iunie. Din cauza unei accidentări ușoare, acesta se va alătura primei echipe după începerea antrenamentelor”, se arată în comunicatul oficial al clubului bavarez.



Gambinos Stars Africa este o academie de fotbal din Gambia, care colaborează din 2023 cu Red&Gold Football, o societate mixtă formată de Bayern Munchen și Los Angeles FC, axată pe descoperirea și dezvoltarea tinerelor talente din Africa.

