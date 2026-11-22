Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Pe Craven Cottage, stadionul lui Fulham din vestul Londrei, spectatorii pot sta pe scaune din lemn instalate în 1905. În aceeași arenă, la câțiva metri de tribuna istorică, se află o construcție modernă, cu restaurante, hotel și piscină pe acoperiș.

Craven Cottage

Fulham, clubul londonez care joacă pe Craven Cottage din 1896 Fulham a fost înființat în 1879, de membrii bisericii St Andrew's din vestul Londrei. La început, echipa purta numele Fulham St Andrew's Church Sunday School FC, iar în 1889 a devenit Fulham Football Club. După ce a schimbat mai multe terenuri, clubul s-a stabilit în 1896 pe malul Tamisei, într-un loc cunoscut drept Craven Cottage. Fulham a ajuns pentru prima dată în prima divizie engleză în 1949, însă a petrecut o bună parte din istoria sa în eșaloanele inferioare. În 2001, echipa antrenată de Jean Tigana a promovat în Premier League, revenind în elita fotbalului englez după 33 de ani. Una dintre cele mai importante performanțe a venit în 2010, când Fulham a ajuns în finala Europa League. Londonezii au pierdut cu 1-2 în fața lui Atlético Madrid, după prelungiri.

Fotografii istorice cu Craven Cottage

De ce se numește Craven Cottage. Casa care a dat numele stadionului a ars în 1888 Cu mai bine de un secol înainte de venirea echipei Fulham, pe terenul actualului stadion se afla o reședință construită în jurul anului 1780 pentru William Craven, al șaselea baron Craven. Casa era cunoscută drept Craven Cottage și se afla pe malul Tamisei, într-o zonă care pe atunci era departe de aglomerația Londrei de astăzi. În 1888, clădirea a fost distrusă de un incendiu, iar terenul a rămas nefolosit câțiva ani. Când Fulham a preluat amplasamentul, în 1896, jucătorii și membrii clubului au participat la curățarea și amenajarea terenului. Primul meci s-a disputat pe 10 octombrie 1896, împotriva echipei Minerva, în Middlesex Senior Cup. Fulham a câștigat cu 4-0. Deși vechea reședință dispăruse, numele ei a fost păstrat. Pavilionul care poate fi văzut astăzi într-un colț al arenei, cunoscut drept The Cottage, a fost construit abia în 1905. Nu este casa original, scrie site-ul oficial Fulham.

Tribuna Johnny Haynes păstrează peste 3.500 de scaune din lemn instalate în 1905 În 1905, Fulham a început modernizarea stadionului, apelând la arhitectul scoțian Archibald Leitch, cel care a proiectat și tribune pentru arene precum Stamford Bridge, Villa Park sau Goodison Park. Leitch a proiectat tribuna de pe Stevenage Road și pavilionul aflat în colțul stadionului. Ambele clădiri există și astăzi. Tribuna, construită din cărămidă roșie, păstrează o parte importantă din structura originală, inclusiv vechile turnichete de acces. În interior se află peste 3.500 de scaune Bennet din lemn, instalate la construirea tribunei, în 1905. Spre deosebire de scaunele din plastic care se găsesc pe majoritatea stadioanelor moderne, acestea au supraviețuit numeroaselor renovări. În 2005, tribuna a primit numele Johnny Haynes, în onoarea fostului căpitan al lui Fulham și al naționalei Angliei, considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria clubului. Atât Johnny Haynes Stand, cât și pavilionul The Cottage sunt protejate ca monumente istorice de categoria Gradul II. Detaliile arhitecturale și vechimea scaunelor sunt documentate de Historic England.

Aproape 50.000 de spectatori la un meci pe Craven Cottage Pe 8 octombrie 1938, Fulham a primit vizita lui Millwall, într-un meci de campionat câștigat de gazde cu 2-1. În tribune și pe terasele destinate spectatorilor care urmăreau meciurile în picioare s-au aflat 49.335 de oameni, un record care nu a mai fost depășit. Capacitatea stadionului a scăzut treptat, în special după introducerea noilor reguli de siguranță în fotbalul englez. La începutul anilor 2000, Fulham a fost nevoită să părăsească temporar Craven Cottage, pentru ca arena să fie adaptată cerințelor Premier League. Între 2002 și 2004, echipa a jucat pe Loftus Road, stadionul lui Queens Park Rangers. Conducerea a luat în calcul inclusiv o mutare definitivă, dar în cele din urmă a ales renovarea vechii arene. În sezonul 2026-2027, Craven Cottage are o capacitate oficială de 28.107 locuri, potrivit Premier League.

Riverside Stand, tribuna cu piscină pe acoperiș și vedere spre Tamisa În timp ce Johnny Haynes Stand păstrează scaunele din lemn de la începutul secolului trecut, pe partea opusă a stadionului a fost ridicată o tribună complet diferită. Reconstrucția Riverside Stand a început în 2019 și a devenit cel mai amplu proiect de modernizare a arenei din ultimele decenii. Noua tribună se află chiar lângă Tamisa și include restaurante, baruri, spații pentru evenimente, un hotel de lux cu 13 camere și facilități de wellness. Pe acoperiș a fost amenajată o piscină cu vedere spre râu și spre Londra, parte a complexului Fulham Pier. În 2026 a fost deschis și spa-ul Sæl, care completează facilitățile destinate vizitatorilor. La nivelurile superioare se află Sky Deck, o zonă premium care oferă vedere atât spre terenul de fotbal, cât și spre Tamisa. Prețurile acestor facilități au provocat însă nemulțumiri printre unii suporteri. Potrivit BBC, anumite abonamente din Riverside Stand ajungeau la aproximativ 3.000 de lire sterline pe sezon. Proiectul a adus și o schimbare în afara stadionului. Pe malul râului a fost amenajată o promenadă accesibilă publicului, într-o zonă în care accesul pietonilor fusese multă vreme întrerupt de vechea tribună.

Fulham Pier

Cum sunt organizate cele patru tribune de pe Craven Cottage Stadionul are patru tribune: Johnny Haynes Stand, Riverside Stand, Hammersmith End și Putney End. Hammersmith End este locul în care se adună o mare parte dintre suporterii vocali ai lui Fulham, în timp ce Putney End include sectorul rezervat fanilor echipelor oaspete. Johnny Haynes Stand este tribuna istorică, aflată de-a lungul străzii Stevenage Road, iar Riverside Stand este construcția modernă de pe malul Tamisei. Craven Cottage se află într-o zonă rezidențială din cartierul Fulham, lângă Bishops Park. Spre deosebire de arenele noi, construite de multe ori la periferia orașelor, stadionul a rămas pe același amplasament de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Unde pot fi urmărite meciurile lui Fulham din Premier League Fulham își dispută meciurile de acasă pe Craven Cottage, stadionul pe care îl folosește din 1896. Toate meciurile lui Fulham din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de partide ale sezonului din campionatul Angliei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro Producătorii din China nu mai au cui să vândă milioane de mașini și au găsit o metodă neobișnuită pentru a le exporta

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover