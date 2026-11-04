Ilicevic și Moukoko împart primul loc în clasamentul celor mai tineri jucători din istoria Bundesligii

Niko Ilicevic a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a evoluat în Bundesliga. Acesta a fost introdus în teren de Adi Hutter, antrenorului lui Eitracht Frankfurt, în meciul cu Hamburg (3-1), la doar 16 ani și o zi. Fotbalistul cu dublă cetățenie (germană, croată) a egalat recordul lui Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), care data din noiembrie 2020. Între timp, atacantul cu origini cameruneze a mai jucat la Nice, Copenhaga și Corum FC, la ultimul club fiind coleg cu românul Andrei Borza. Acesta a fost acuzat că ar fi folosit documente false și ar fi mai bătrân decât pretindea.

Următorii clasați în ierarhia celor mai tineri jucători din prima ligă germană sunt Linus Guther (Union Berlin / aprilie 2026 / 16 ani, 3 zile), Paul Wanner (Bayern Munchen / ianuarie 2022 / 16 ani, 15 zile), Louis Lemke (Hamburg / mai 2026 / 16 ani, 214 zile), Tom Bischof (Hoffenheim / martie 2022 / 16 ani, 264 zile), Sidney Raebiger (RB Leipzig / ianuarie 2022 / 16 ani, 266 zile), Zidan Sertdemir (Bayer Leverkusen / noiembrie 2021 / 16 ani, 276 zile), Samba Konate (RB Leipzig / decembrie 2025 / 16 ani, 282 zile) și Iker Bravo (Bayer Leverkusen / octombrie 2021 / 16 ani, 298 zile).

Este nepotul fostului fotbalist Ivo Ilicevic

Niko Ilicevic (16 ani) este născut la Aschaffenburg (landul Bavaria) din părinți de origine croată și a fost junior la cluburile VfR Goldbach și Eintracht Frankfurt. La nivel de seniori a evoluat doar pentru Eintracht Frankfurt. De asemenea, are selecții pentru naționalele U15, U16 și u17 ale Germaniei.

Poate evolua ca mijlocaș ofensiv, atacant central și mijlocaș central și este cotat la 5 milioane de euro. Este nepotul fostului internațional croat Ivo Ilicevic (39 de ani / 8 selecții și 1 gol pentru Croația), care a evoluat între 2004 și 2019 la echipele Darmstadt 98, VfL Bochum, Greuther Furth, FC Kaiserslautern, Hamburger SV, Anji Mahacikala, FC Kairat și FC Nurnberg.

În octombrie 2025, Germania U16 învingea de două ori România U16, 7-0 și 8-2, în două meciuri amicale disputate pe Stadionul Uhlenkrug din Essen. Niko Ilicevic a reușit o "dublă" în prima confruntare.

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