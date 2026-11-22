Partida va fi transmisă în direct pe VOYO SPORT 1 și poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Hull traversează o perioadă dificilă și a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Premier League, după un start cu două succese. Echipa lui Sergej Jakirovic ocupă locul 14, cu 11 puncte, și se află la doar trei lungimi de zona retrogradării.

Hull City - Brighton, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 16:00

De cealaltă parte, Brighton este una dintre revelațiile sezonului. „Pescărușii” ocupă locul 2, cu 22 de puncte, și au câștigat șase dintre ultimele șapte partide de campionat.