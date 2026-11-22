Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati Desmosedici GP26) şi-a asigurat, duminică, pe circuitul de la Portimao, al optulea titlu mondial la motociclism viteză la clasa MotoGP , al zecelea din cariera sa, în timp ce italianul Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) a obţinut o victorie categorică în Marele Premiu al Portugaliei.

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Un nou titlu mondial pentru Marc Marquez

Marc Marquez avea nevoie de o clasare pe locul nouă, însă a terminat, în cele din urmă, pe locul opt, după ce pilotul brazilian Diogo Moreira (Honda RC 213 V) a căzut în ultimul tur.

Marquez şi-a asigurat al optulea titlu în clasa regină, a doua victorie consecutivă cu Ducati, şi al zecelea, luând în calcul toate categoriile. Prin această performanţă, Marc Marquez se alătură legendarului Giacomo Agostini în analele recordurilor şi îl depăşeşte pe un alt italian, marele său rival Valentino Rossi, conform Agerpres.

Marquez și-a asigurat titlul matematic

Prin clasarea pe locul al optulea, Marquez are un avans suficient în faţa lui Jorge Martin (Aprilia) şi Bezzecchi, asigurându-şi titlul înainte de ultima etapă, care va avea loc weekendul viitor la Valencia (Spania).

La rândul său, Bezzecchi, care a fost cronometrat în 41 min. 30 sec. 800/1000, a obţinut a 13-a sa victorie într-un Mare Premiu, a doua consecutivă în Portugalia, unde mai câştigase deja în 2025. De asemenea, el s-a impus şi în cursa de sprint de sâmbătă.

El a fost urmat la 3 sec. 845/1000 de spaniolii Jorge Martin şi 5 sec. 711/1000 de Raul Fernandez (Aprilia). Marquez a terminat la 18 sec. 162/1000 de învingător.

În clasamentul Campionatului Mondial, Marc Marquez are 431 de puncte, urmat de Jorge Martin (396) și Marco Bezzecchi (394).