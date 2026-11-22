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Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care va avea loc UTA - Universitatea Craiova.

UTA - Universitatea Craiova, duminică, 22 noiembrie – ora 17.30

Trei victorii, trei remize și o înfrângere este palmaresul înregistrat de arădeni în campionatul curent pe teren propriu.

9 august 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: a fost ultima partidă pierdută de olteni în Superligă. Au urmat opt succese și trei rezultate de egalitate.

UTA este formația cu cele mai puține goluri încasate din faze fixe, doar două, ambele din penalty.

Craiovenii au încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 34 de goluri marcate, dintre care 23 au fost reușite în repriza secundă. Totodată, au cea mai bună defensivă - 10 goluri încasate (nouă meciuri fără gol primit).

În cazul în care va fi utilizat, Joao Lameira va bifa meciul cu numărul 100 în Superliga României, competiție în care a marcat de șapte ori și a oferit trei pase decisive.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, UTA și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit de 13 ori în principala întrecere internă, de opt ori s-au impus oltenii, de două ori au câștigat arădenii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 18 iulie 2026, Universitatea Craiova - UTA Arad 4-0 (marcatori: Teles, Baiaram, Elisor, Alomerovic - autogol).