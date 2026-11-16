Adi Popa a fost legitimat la Reading între anii 2017 și 2020, unde a fost coechipier cu Michael Olise, ocupantul locului nouă în topul de la gala Balonului de Aur 2026.

Adi Popa, despre Michael Olise: „Se vedea că are calitate de mic”

Popa a recunoscut că nu se aștepta ca starul lui Bayern Munchen și al naționalei Franței să ajungă la un asemenea nivel, chiar dacă îl vedea drept un potențial jucător bun pentru Premier League.

„Se vedea că are calitate de mic. La fizic era la fel de înalt, doar că nu era atât de închegat. A avut parte de antrenori care au știut ce să ceară de la el. El s-a perfecționat de la sezon la sezon, dacă nu chiar de la meci.

Popa: „La nivelul acesta nu m-aș fi gândit”

Îl țin minte foarte bine și la antrenamente. La fel era, lua foarte mult 1 la 1, doar că în perioada aceea fiind copil, avea 16-17 ani, nu avea finalizare. Însă cu timpul a început să capete finalizare și a ajuns un jucător de excepție.

Sincer, la nivelul acesta nu m-aș fi gândit, dar mă gândeam că o să ajungă un jucător bun de Premier League, să fie acolo...drept dovadă a și demonstrat la Crystal Palace. De acolo l-a cumpărat și Bayern Munchen”, a declarat Adi Popa, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.