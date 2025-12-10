Lennart Karl este noua senzație a fostbalului german, fiind deja supranumit "Messi din Bavaria", asemănând calitățile sale tehnice cu cele ale lui Leo Messi, Arjen Robben sau Franck Ribery.



A bătut recordul deținut de Musiala în Champions League

După ce a înscris 34 de goluri pentru echipele U17 și U19 ale lui Bayern Munchen, jucătorul ofensiv a reușit să se impună în lotul primei echipe, iar specialiștii spun că, dacă evoluțiile sale vor continua să fie la fel de bune, are șanse să fie selecționat pentru Cupa Mondială din 2026.



În acest sezon, juniorul a strâns 19 meciuri și 5 goluri pentru echipa de seniori a lui Bayern, devenind cel mai tânăr fotbalist care înscrie în Champions League (17 ani și 242 de zile), recordul precedent fiind deținut de colegul său, Jamal Musiala. De asemenea, după reușitele din partidele cu Brugge, Arsenal și Sporting Lisabona, Karl a devenit cel mai tânăr jucător care a înscris goluri în trei meciuri consecutive jucate în Champions League.



Karl face parte din noua generație promovată din academia clubului, care îi mai cuprinde pe Javier Fernandez (19 ani), Magnus Dalpiaz (18 ani), Felipe Chavez (18 ani), David Santos Daiber (18 ani), Leon Klanac (18 ani), Tim Binder (18 ani), Wisdom Mike (17 ani) și Cassiano Kiala (16 ani).



Lennart Karl este cotat acum la 20 de milioane de euro

Lennart Karl (17 ani / 168 cm) este născut la Frammersbach (landul Bavaria) și s-a format la juniorii cluburilor Viktoria Aschaffenburg, Eintracht Frankfurt și Bayern Munchen. La nivel de seniori a evoluat pentru Bayern Munchen II (2025) și Bayern Munchen (2025-prezent).



Are selecții pentru naționalele U15, U16, U17 și U21 ale Germaniei, iar în palmaresul său se găsesc Bundesliga (2024-2025), Franz Beckenbauer Supercup (2025) și Bundesliga Goal of the Month (octombrie 2025). Evoluează pe posturile de mijlocaș central ofensiv și extremă dreapta și este cotat la 20 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

