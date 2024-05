A venit replica lui Ilie Năstase pentru Florin Talpan: "Port uniforma când vreau eu"

Fostul lider ATP a fost prezent la sărbătoarea de titlu a celor de la FCSB, unde a venit îmbrăcat în uniformă militară.

Florin Talpan nu a ezitat să critice gestul lui Ilie Năstase, iar replica acestuia a venit imediat, amenințând că-l va da în judecată.

"Eu am aprobare de la Gabi Oprea, de când era el ministru. Extraordinar ce declară domnul Talpan. Dar el ce este? E judecător? Nu înţeleg. Merg şi cu taxiul, cu Uberul acasă, care e problema?

El are procese câte o sută pe zi. Are proces pentru orice. Omul e dus cu pluta, nu mai gândeşte. Cred că a luat-o razna. Eu îl dau în judecată pentru declaraţiile pe care le-a făcut. Eu pot să port uniforma când vreau eu, scrie şi în regulament asta.

Am venit şi acum 9 ani, dar atunci nu a observat. Să-i transmiteţi domnului Talpan că mereu mă voi duce îmbrăcat militar când va câştiga Steaua (n.r. FCSB) campionatul", a declarat Ilie Năstase, potrivit Orange Sport.

Ilie Năstase a intervenit în conflictul FCSB - CSA Steaua

Nasty a vorbit despre conflictul FCSB - CSA Steaua și a susținut că echipa patronată de Gigi Becali ar fi, în fapt, adevărata Steaua București care a triumfat în Cupa Campionilor Europeni în mai 1986, chiar dacă instanța a decis contrariul.

"Mă bucur că m-au primit frumos suporterii și ei știu că eu sunt suporter de mult timp. Nu e de azi, de ieri. Au ținut să îmi mulțumească pentru asta că eu am susținut indiferent de ce se întâmplă.

Eu mereu vin în uniformă și nu puteam să vin altfel. Păi dacă m-au avansat la gradul de general? Dacă eram colonel precum Talpan nu veneam. Și în Ghencea de 7 mai tot așa am venit. Pentru mine FCSB e Steaua, deși eu cu domnul Becali am avut multe întâlniri dure. Dacă dânsul nu era, Steaua nu exista. Eu susțin pe cine vreau. Dacă sunt îmbrăcat militar trebuie să-l susțin neapărat pe Talpan? Eu n-am treabă cu el. Eu am fost sportiv și nu am treabă cu nimeni. Eu fac ce vreau în viața mea, așa cum am făcut-o mereu și așa o să fac în continuare", a spus Ilie Năstase, potrivit Fanatik.