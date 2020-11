Lovitura pe piata media din Romania! O celebra platforma de va fi disponibila pentru doar 10 lei pe luna

Cunoscuta platforma engleza de streaming sportiv DAZN va fi lansata si in Romania incepand de la 1 decembrie.

Dupa cum informeaza Pagina de media, aceasta va fi disponibila in schimbul sumei de 10 lei pe luna si va transmite in tara noastra doar gale de box, lupte clasice, dar si documentare.

DAZN se poate urmari pe telefon, tableta sau smart tv, dar si de pe console de jocuri. Platforma DAZN este disponibila in acest moment doar in cateva tari, precum Germania, Austria, Elvetia, Spania, Italia, Brazilia, SUA sau Canada, dar de la 1 decembrie se va raspandi in peste 200 de tari, printre care si Romania.

Aceasta platforma detine drepturi de televizare pentru mai multe sporturi, printre care se numara fotbalul, fotbalul american, baschetul, voleiul pe plaja, ciclismul, handbalul si multe altele, dar aceste drepturi sunt diferite de la tara la alta. Daca in Germania sau Austria platforma difuzeaza multe competitii de fotbal, in America de Nord transmit competitii din sporturile cele mai indragite de americani, cum ar fi baseball, baschet sau fotbal american.

