"Jucatorii sufera alaturi de Mirel Radoi!" Dezvaluiri din interiorul FRF! Mihai Stoichita a dat cartile pe fata: "Ar fi o greseala sa facem asta"

Inaintea amicalului cu Belarus si a dublei din Nations League, directorul tehnic al FRF a vorbit despre situatia selectionerului Mirel Radoi.

Mihai Stoichita a declarat ca posibilitatea inlocuirii lui Radoi de la carma echipei nationale va fi analizata dupa partidele din aceasta luna, punctand ca selectionerul are sprijinul tuturor celor din cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

"Sa incheiem cu orice interpretari: lui Mirel ii e asigurat un moment de echilibru din partea FRF, nici nu se pune problema demiterii! E incurajat sa-si duca munca la capat. Stiu ca exista interese pentru instalarea altui selectioner, dar menirea noastra, a conducerii FRF, e sa gestionam corect si momentele nefericite, nu doar pe cele bune. De exemplu, nimeni din federatie n-a iesit cu pieptul inainte dupa succesul din Austria.

Tratam la fel de echilibrat esecurile din octombrie in sensul in care nu se aventureaza nimeni in luarea unor decizii in clipe emotionale, asa cum anumite persoane lanseaza atacuri la adresa lui Radoi. A da acum cu pietre in selectioner ar fi o mare greseala din partea FRF.

Avem mare incredere in Radoi! Se pot intampla multe lucruri din decembrie pana in martie, cu orice scenarii sumbre preconizate de unii sau altii. Eu sunt insa un optimist, pentru ca-l vad pe Mirel cum lucreaza, ce face, cum il privesc jucatorii si cum sufera alaturi de el", a declarat Mihai Stoichita, potrivit GSP.