Dan Petrescu primeste si vesti bune! Un jucator important al Romei s-a accidentat si va rata meciul de joi

Atmosfera la CFR Cluj nu e chiar cea mai buna dupa infrangerea din ultimul meci de campionat, 1-2 contra lui Gaz Metan Medias.

Nemultumit de modul in care echipa sa este arbitrata, Dan Petrescu a declarat ca va parasi echipa dupa meciul de la Roma, iar proprietarul clubului, Nelul Varga, a amenintat chiar ca clujenii nu se vor prezenta la urmatoarul meci din Liga 1, cu FC Arges in deplasare.

La toate acestea se adauga si problemele de lot pe care Petrescu le are inainte de meciul de la Roma, in special in zona centrala a apararii, unde Vinicius si Mike Cestor sunt indisponibili din cauza unor accidentari. Cel mai probabil, antrenorul in varsta de 53 de ani il va trimite in teren din primul minut pe tanarul Denis Ciobotariu.

Cu toate acestea insa, clujenii primesc si vesti bune, in special dinspre Roma. Mai intai antrenorul italienilor, Paulo Fonseca, a dat de inteles la conferinta de presa de dupa meciul cu Fiorentina din weekend ca va folosi in acest meci jucatori care au evoluat mai putin. Pe langa aceasta, romanii au pierdut un fotbalist important pentru meciul de joi.

Jurnalistii de la Corriere dello Sport, preluati de site-ul football-italia.net, anunta ca fotbalistul de banda Romei, Carles Perez, a suferit la antrenamentul de ieri o intindere la coapsa stanga si a devenit incert pentru meciul cu echipa lui Petrescu.

Fotbalistul de 22 de ani venit in iarna de la Barcelona a avut mai multe probleme medicale in acest inceput de sezon, fiind testat pozitiv si cu coronavirus in vara. Din aceasta cauza, Perez a evoluat doar in 5 meciuri pentru Roma in acest sezon si a reusit sa inscrie o singura data.

