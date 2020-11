BREAKING NEWS: Romania a comandat 10 milioane de DOZE de vaccin! Iohannis, anunt de ultima ora: cand incepe vaccinarea in MASA a romanilor

Klaus Iohannis spune ca Romania a rezervat peste 10 milioane de doze de vaccin impotriva noului coronavirus!

Se asteapta validarea unui protocol de vaccinare, apoi va incepe distribuirea substantelor catre sarile din acordul international. Presedintele Romaniei spune ca primii care vor fi vaccinati in tara noastra sunt doctorii si personalul medical, precum si persoanele considerate vulnerabile. Iohannis se asteapta ca in primavara vaccinul sa fie disponibil in masa pentru populatie!

"Situatia epidemiologica de la nivelul tuturor statelor europene se degradeaza rapid, populatia este expusa unui disc major de infectare. Romania se confrunta cu cifre ingrijoratoare. In acest context, ne punem cu totii mari sperante in dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, un vaccin sigur si eficient. Eforturile facute la nivel international confirma dorinta tuturor de a avea acest vaccin. Romania e parte a acestor acorduri de furnizare a vaccinului, atunci cand acesta va fi disponibil. Avem alocate peste 10 milioane de doze.

Ne asteptam sa ajunga in primul trimestru al anului viitor. Primii care vor fi vaccinati vor fi lucratorii din sistemul medical, dar si persoanele din grupele de risc. Vaccinarea intregii populatii va incepe cel mai devreme, sa fie foarte clar, in primavara. Vrem sa ne asiguram ca vaccinurile folosite au cel mai nivel de eficienta si siguranta si se respecta toate reglementarile internationale. Trebuie sa fim pregatiti, tocmai de aceea am programat o intalnire cu experti din domeniul vaccinologiei si cu ministrul sanatatii. Pentru a informa corect populatia e absolut nevesar un proces de comunicare clar si eficient.

Ministrul Sanatatii mi-a prezentat detalii legate de procedura de vaccinare, de stocare si distributie. Toate aspectele sunt importante. Noul vaccin are nevoie de conditii speciale de depozitare si transport", a spus Iohannis.