Dan Petrescu, pus la zid dupa declaratiile de la finalul meciului cu Medias: "Ce inseamna asta, ca nu mai antrenezi?" Avertisment primit de antrenorul campioanei in legatura cu preluarea echipei nationale

Dupa meciul pierdut pe teren propriu cu scorul de 1-2 impotriva lui Gaz Metan Medias, Dan Petrescu a declarat ca va pleca de la CFR dupa meciul de joi de la Roma.

Antrenorul campioanei a fost criticat de mai multi oameni de fotbal pentru aceasta declaratie, iar ultimul care a facut acest lucru este Danut Lupu.

Intr-o interventie la emisiunea Liga Digi Sport, fostul fotbalist al lui Dinamo si Rapid considera ca Petrescu a exagerat cu aceasta declaratie si a subliniat faptul ca "Bursucul" nu ar trebui sa se planga atat de mult de problemele de lot pe care le are, intrucat acestea fac parte din fotbal si, mai devreme sau mai tarziu, toti antrenorii se confrunta cu ele.

Lupu a atras atentia si asupra numarului foarte mari de straini care evolueaza in Liga 1 si, in special, la CFR si l-a avertizat pe Dan Petrescu ca in cazul in care vrea sa fie selectionerul echipei nationale, ar trebui sa se obisnuiasca sa lucreze mai mult cu fotbalisti romani.

"Si Dan Petrescu vrea la echipa nationala. Dane, daca vei veni la nationala, antrenezi romani, nu straini. Eu as face la FRF o regula prin care sa n-ai voie mai mult de 5 straini. Ei trebuie sa inteleaga ca omoara fotbalul romanesc. Nu-i convine ca nu i-a adus jucatorii pe care i-a vrut el? Stai putin, ca sa plece are si el un contract, clauze, stai linistit. Nu-l vad eu pe Dan Petrescu sa dea 1-2 milioane pe clauza de reziliere.

L-ai auzit pe nea Mircea ca s-a plans ca a plecat cu 13 jucatori? Asta e situatia, asta e lotul format de tine, se poate intampla ca jucatorii sa se accidenteze, sa se imbolnaveasca. Ce inseamna asta, ca nu mai antrenezi? CFR a tinut steagul sus si anul trecut, si anul asta. Eu imi doresc sa adune cat mai multe puncte, n-am nimic cu ei", a spus Danut Lupu pentru sursa citata.