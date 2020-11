Koeman iese la ATAC! "Messi nu are dificultati de comportament!" Ce spune antrenorul Barcelonei despre declaratiile lui Setien

Quique Setien a vorbit la finalul lunii octombrie despre relatia sa cu Lionel Messi.

Fostul antrenor al Barcelonei a declarat ca a avut o relatie destul de complicata cu starul argentinian si ca acesta este un fotbalist greu de gestionat.

Acum, actualul tehnician de pe Camp Nou a raspuns criticilor lui Setien. Ronald Koeman a vorbit despre Messi, explicand care este comportamentul fotbalistului.

"Pentru mine Leo este cel mai bun din lume. In fiecare zi ii vad ambitia, caracterul de invingator, totul vorbeste de la sine. Nu este un jucator care are dificultati de comportament, el este capitan si in fiecare saptamana discutam despre lucruri din teren, din vestiar, pentru a mentine o relatie buna.

Fiecare antrenor este diferit, dar nu sunt de acord cu ceea ce a spus Setien despre Messi. Cu toate astea, ii respect parerea si respect ceea ce a trait el aici", a declarat Ronald Koeman, potrivit Diario Sport.