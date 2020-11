Danut Lupu stie cine poate fi SALVATORUL lui Dinamo: "E singurul care poate sa faca ceva!" Ce spune despre situatia actuala din Stefan cel mare

Dinamo se afla intr-o situatie critica.

Echipa este pe locul 15 in clasament, iar banii promisi inca nu au sosit in Stefan cel Mare pentru a resuscita echipa. Fostul jucator de la Dinamo, Danut Lupu, a fost sceptic fata de spanioli chiar din momentul cand au venit la club. De asemenea, el a spus ca singurul om care poata salva echipa din Stefan cel Mare este Nicolae Badea.

"Mie imi pare rau. Eu n-as fi vrut niciodata sa se intample ce am spus eu. Eu am fost plimbat prin lumea asta. Cand vad o persoana, pot sa-mi dau seama de ea. Nu poti sa te dai milionar si sa faci conferinta aia de presa. Mie mi-a fost mila de ei de cand au facut conferinta aia. Eu ii voi critica, dar in sufletul meu o sa ma rog sa aduca banii aia pe care i-au promis.

Cu parere de rau, n-o sa aduca niciun ban. Daca aduceai, aduceai de cand ai facut acea conferinta de presa. Eu nu inteleg, a adus atatia straini... si pe ce bani?! Nu cred ca vor reusi. Eu am fost un om care l-a criticat pe Balanescu foarte tare. In schimb, am avut o discutie cu el acum o saptamana. Daca stai putin si vorbesti cu el, parca incepi sa-i dai dreptate. Lumea trebuie sa stie si lucrul asta. Balanescu si suporterii au tinut echipa in ultimul an, nicidecum Negoita sau altii.

In situatia in care era acum, nu cred ca va salva nici Negoita. Vrei, nu vrei, trebuie sa platesti banii aia. Nu-l vad pe Negoita sa faca asta. De unde bani? Daca fac jucatorii sesizari la FIFA, ce faci? O sa-i bage in insolventa si o sa vina iar Gigi Multescu cu copiii, vom vedea daca mai vin niste italieni, ca de spanioli ne-am saturat, si tot asa...

Eu, dupa acea sesizare facuta de domnul Badea si domnul Bacria la FRF, sper ca domnul Badea sa faca ceva. E singurul care poate sa faca ceva. Daca vor reusi sa scape de straini, dar s-ar putea sa nu plece. Si eu as sta pe 30.000. Conducatorii pleaca, dar ce faci cu jucatorii? Au contract 1-2 ani, nu poti sa-i dai afara. Doar un nebun ar arunca acum 10 milioane la Dinamo", a declarat fostul jucator de la Dinamo pentru DigiSport.

Echipa lui Cosmin Contra are ca obiectiv calificarea in playoff-ul Ligii 1. Dinamo este pe locul 15 in clasament, cu 5 puncte dupa 8 etape jucate.