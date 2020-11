Ei sunt eroii atacului terorist din Viena! S-au aruncat in fata gloantelor pentru a salva doua persoane grav ranite! Atentie: detalii cu impact emotional

Doi barbati de origine turca sunt considerati a fi eroii atacului din Viena.

Tinerii Mikail Ozen si Recep Gultekin s-au aruncat in fata teroristilor pentru a salva o femeie si un politist din fata gloantelor, acestia fiind grav raniti.

Cei doi barbati erau in oras, dorindu-si sa iasa la o cafea inainte ca autoritatile austriece sa impuna carantinarea. Erau in masina, cautand un loc de parcare, cand au auzit impuscaturile. Apoi, unul dintre ei a vazut o femeie zacand pe jos, pe care a mers sa o ajute.

Tanarul turc a fost ulterior ranit de unul dintre teroristi, salvandu-se in ultimele secunde din fata mortii. Dupa ce a fost ranit, barbatul, impreuna cu prietenul sau, a mers la politie si le-au oferit oamenilor legii detalii despre atacator.

"A fost ca si cum as fi intr-o situatie de razboi. Nu am vazut niciodata un schimb de focuri in viata mea. Noi, musulmanii de origine turca, urâm orice fel de act terorist.

Imi amintesc ca oamenii zaceau pe pamant, altii fugeau plini de sange. Am vazut un politist intins pe pamant, sangerand. Prietenul meu si cu mine am stiut ce sa facem. Nu a existat alta optiune decat sa ajutam", a declarat Mikail Özen, potrivit publicatiei austriece Kurier.

Acum, pentru dovada de curaj, cei doi tineri sunt laudati pe retelele de socializare.