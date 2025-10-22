FC Botoșani și Rapid conduc clasamentul cu 28 de puncte, urmate îndeaproape de Universitatea Craiova, cu 27. Dinamo și FC Argeș sunt la egalitate pe locurile 4 și 5, cu 23 de puncte, iar Oțelul Galați închide zona play-off-ului, cu 19. Surpriza Unirea Slobozia stă imediat sub linie, la un singur punct distanță.

În schimb, FCSB și CFR Cluj trec printr-o criză fără precedent – ambele au doar 13 puncte, departe de ritmul echipelor din frunte.

Adrian Porumboiu a numit echipele care se bat la play-off

Adrian Porumboiu, fost arbitru UEFA, a analizat lupta pentru play-off și a numit formațiile care pot prinde primele șase locuri.

Fostul patron al Vasluiului vede Rapid și Universitatea Craiova drept principalele favorite la titlu, în timp ce Botoșani ar putea fi marea surpriză dacă își continuă forma actuală.

„Botoșani joacă foarte bine, chiar îmi place. Rapid și Craiova sunt acolo, dar e mult de jucat. Totul depinde dacă Botoșani poate menține ritmul”, a spus Porumboiu la Fanatik.

„Sunt două echipe în suferință acolo. Nu mă bag în bucătăria CFR-ului, dar acum se bat cu FCSB pentru locurile astea de mijloc. Pot urca rapid cu 2-3 victorii, dar dacă nu joacă, asta e. Ce, scrie pe fruntea lor că trebuie să fie în primele 6?”, a continuat fostul arbitru.

