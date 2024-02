Fostul portar Florin Prunea (55 ani) a recunoscut, miercuri seara, la lansarea filmului ”Hai, România - Povestea Generației de Aur”, că a comis o eroare semnificativă în meciul România - Suedia din sferturile Campionatului Mondial 1994, 2-2 și 4-5 la loviturile de departajare.

Chiar dacă a admis că a greșit decisiv, Prunea crede că suporterii naționalei l-au iertat în timp.

Lansarea filmului ”Hai, România - Povestea Generației de Aur”

Filmul, dedicat Generației de Aur a fotbalului românesc, a fost lansat în prezența foștilor internaționali români care au atins performanța istorică a sferturilor de finală ale Cupei Mondiale din 1994.

Într-un moment atât de tensionat al acelui turneu, România a pierdut în fața Suediei la penalty-uri, după ce Prunea a avut o ieșire eșuată la Kennet Andersson, iar suedezul a reușit să egaleze.

Despre acest episod, Prunea a declarat că recunoaște greșeala, dar crede că, după atâta timp, suporterii nu-i mai poartă pică.

Ce a declarat Florin Prunea, portarul naționalei României din meciul cu Suedia

Florin Prunea, prezent în sala de film, a vorbit despre momentul de coșmar:

”Eu sunt ăla care am comis-o la meciul cu Suedia, cred că mă cunoaşte toată lumea. Îmi pare rău că am comis-o, dar aşa a vrut Dumnezeu. Suporterii naționalei m-au iertat, da.

M-au iertat chiar de pe scara avionului la întoarcere atunci. Am oprit la Timişoara atunci, pentru că ne aşteptau 50.000 de timişoreni.

”Eu nu voiam să cobor din avion”

Eu nu voiam să cobor din avion, dar Nea Puiu (n.r. - fostul selecționer Anghel Iordănescu) a zis să cobor. Şi când am coborât pe scară şi am auzit lumea cum îmi strigă numele am zis: 'Am scăpat'. M-au iertat oamenii.

Povestea acestei generații s-a născut mai demult, dar în Statele Unite a fost apogeul acestei poveşti. Şi cu emoții, cu lucruri extraordinare, dar şi cu durere, însă foarte multe emoții, iar ele reprezintă şi esența acestui film.

Să dea Dumnezeu ca noua generație a naționalei să facă mai mult decât noi.

”Noi o să fim toată viața cu Hagi”

Dar emoția produsă de generația noastră cred că va fi foarte greu de depăşit. Poate să fie acest film o motivație pentru actuala generație? Sigur că poate.



Dar cei de acum au alte exemple, îl au pe Mbappe, pe Ronaldo, pe Messi. Noi însă o să fim toată viața cu Hagi”, a explicat fostul internațional Florin Prunea.

Filmul despre Generația de Aur, în cinematografele din întreaga țară din 1 martie 2024

La premieră au fost prezenți și alți membri ai Generației de Aur, iar pelicula, intitulată ”Hai, România! - Povestea Generației de Aur”, va fi lansată în cinematografele din întreaga țară începând cu 1 martie 2024. Filmul explorează perioada vibrantă și intensă a fotbalului românesc din anii 1980-2000, evidențiind performanțele remarcabile ale echipei naționale în competițiile mondiale și europene.

Florin Prunea a avut o carieră frumoasă, plină de suișuri și coborâșuri, la nivel de club acesta înregistrând 403 meciuri. În tricoul naționalei, portarul a înregistrat 40 meciuri, activând pentru tricolori între anii 1990-2001.