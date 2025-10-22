Inter Milano a obținut a șaptea victorie consecutivă în toate competițiile și are punctaj maxim în grupele Champions League, după 4-0 în deplasarea cu Union Saint-Gilloise. Dumfries, Lautaro Martínez, Calhanoglu și tânărul Pio Esposito au decis partida.

Starul lui Inter l-a descris pe Cristi Chivu într-un cuvânt

Unul dintre jucătorii care se simte revitalizat sub comanda tehnicianului român este Piotr Zielinski. Deși folosit puțin în campionat (doar 52 de minute în primele 7 etape), mijlocașul polonez a fost titular în Europa, unde a evoluat integral cu Union SG.

La finalul meciului, Zielinski l-a lăudat public pe Chivu pentru modul în care gestionează lotul și l-a descris ca un antrenor „fantastic”.

„Antrenorul este fantastic, face ca toată lumea să se simtă în centrul atenției. Ne urmărește la antrenamente, e atent la forma noastră și ne oferă oportunități. Minunat e că ne dă minute tuturor, schimbă jucătorii și nu joacă mereu aceeași 11. Cei de pe bancă trebuie să fie pregătiți, așa e la echipele mari”, a spus polonezul după meci.

Transferat în vara lui 2024 după opt ani la Napoli, Zielinski a înscris două goluri și a oferit patru pase decisive în tricoul nerazzurri.

