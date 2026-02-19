Prima reprezentativă le va întâlni pe Suedia, Bosnia și Polonia în Grupa 4 din urna valorică B. Până atunci însă, naționala are un meci de totul sau nimic cu Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

În ultimul timp, s-a tot pus sub semnul întrebării prezența selecționerului Mircea Lucescu pe bancă la baraj, având în vedere că ”Il Luce” are câteva probleme de sănătate.

Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”

Astfel, au apărut chiar și nume de înlocuitori pentru Lucescu. Adrian Porumboiu, fost patron în Liga 1 la FC Vaslui, crede că succesorul lui Mircea Lucescu este nimeni altul decât Gheorghe Hagi.

Patronul Farului Constanța s-a retras de pe banca ”marinarilor” și e liber de contract de luni buni

”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Numai și numai Gică Hagi poate prelua echipa națională. La ora actuală, dintre toți antrenorii români, doar Gică Hagi poate, asta este varianta pe care o văd eu. Interesul lui Gică Hagi este să ia cei mai buni fotbaliști români la națională, el va depinde de rezultate. Noi suntem experți în a găsi tot felul de discuții.

Categoric avem șanse să trecem de Turcia, altfel de ce ne-am mai duce acolo dacă nu am avea. Este Turcia, ei nu au câștigat Cupa Mondială sau vreun trofeu de genul, nu sunt Brazilia sau Argentina, sunt la fel ca noi. Când eram patron la Vaslui am jucat cu Fenerbahce și i-am condus în primul meci până spre final, când ne-au egalat.

Noi eram FC Vaslui, stadionul era plin, și ei erau Fenerbahce. Dacă se nimeresc în cea mai bună formă, se poate! Va conta și respectul pe care turcii îl poartă lui Hagi, în plus că nu văd o diferență atât de mare. Da, au fotbaliști care joacă în campionate puternice, dar eu sunt optimist”, a spus Porumboiu, potrivit gsp.